I cortei di tifosi non hanno in generale causato problemi. Keystone

Per la polizia cantonale bernese la finale di Coppa Svizzera di calcio si è rivelata sostanzialmente calma: afflusso e deflusso di tifosi si sono svolti senza episodi particolarmente difficili.

SDA

Si segnalano però tre persone ferite a causa del lancio di petardi, una ai margini del corteo dei tifosi del Lugano e due all'interno dello stadio, nonché un vetro di una finestra danneggiato.

Sette persone – quattro delle quali giovani – sono state portate ai commissariati di polizia per ulteriori indagini in relazione agli oggetti pirotecnici, si legge in un comunicato diffuso in serata. Un'ottava persona, una donna, è inquisita per furto.

Per la cronaca, la partita di calcio fra il Servette e il Lugano è stata vinta dalla squadra ginevrina ai rigori (dopo che i due tempi normali e i supplementari si erano conclusi sullo 0 a 0) con il punteggio di 9 a 8.

ats