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Finlandia Uomo accusato di abusi su 361 minori attraverso i social tra il 2019 e il 2022

SDA

3.6.2026 - 14:07

L'uomo avrebbe contattato i minori tramite la piattaforma Snapchat. (foto simbolica)
L'uomo avrebbe contattato i minori tramite la piattaforma Snapchat. (foto simbolica)
Keystone

La Procura nazionale finlandese ha incriminato un uomo per abusi sessuali su 361 minori tramite le reti sociali. I reati sarebbero stati commessi tra il 2019 e il 2022 e le vittime avrebbero un'età compresa tra i 9 e i 15 anni.

Keystone-SDA

03.06.2026, 14:07

In dicembre la polizia finlandese aveva annunciato di star indagando sul caso e di sospettare un uomo di 27 anni di 364 reati sessuali contro minori. La Procura ha precisato oggi che i pubblici ministeri hanno deciso di non procedere con le accuse in tre dei casi.

Migliaia di video e immagini di minori non identificati sono stati rinvenuti sul cellulare dell'uomo nel 2022, durante una perquisizione effettuata dalla polizia in relazione a un altro caso penale.

L'uomo avrebbe contattato i minori tramite la piattaforma Snapchat, chiedendo loro di scattargli e inviargli foto o video in cui apparivano seminudi o nudi. Avrebbe inoltre richiesto loro di compiere atti sessuali.

Secondo il pubblico ministero, le principali accuse a carico dell'uomo sono abusi sessuali aggravati su minori e diffusione aggravata di immagini raffiguranti minori in modo sessualmente esplicito. L'uomo ha parzialmente ammesso i reati durante le indagini. Il processo dovrebbe iniziare a settembre.

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