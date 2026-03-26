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«La Pennicanza» Fiorello: «L'addio di Santanchè? Al governo tacco 12 a mezz'asta»

SDA

26.3.2026 - 16:09

Rosario Fiorello sulle dimissioni di Santanchè: "In governo tacco 12 a mezz'asta". (foto d'archivio)
Rosario Fiorello sulle dimissioni di Santanchè: "In governo tacco 12 a mezz'asta". (foto d'archivio)
Keystone

Fiorello ha aperto oggi la puntata de «La Pennicanza» su Rai Radio 2 con la satira sull'argomento di attualità di queste ore. «Si stanno dimettendo tutti, c'è della dimissionanza!», afferma.

Keystone-SDA

26.03.2026, 16:09

26.03.2026, 16:14

Per poi aggiungere: «Oggi sono andato al supermercato... e ho scoperto che persino la cassiera si è dimessa! L'addio della Santanchè? Al governo hanno già appeso il tacco 12 a mezz'asta!».

Si passa quindi al calcio: grande attesa per l'impegno dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che vale un posto ai prossimi Mondiali. «Non ci andiamo da talmente tanto che l'ultima volta ormai i ragazzi la studiano sui libri di scuola!», scherza Fiorello.

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