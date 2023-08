Uno dei negozi Swatch nel Mondo (immagine illustrativa). KEYSTONE

Liti e tensioni tra i clienti in coda davanti al negozio Swatch di Firenze, nella centrale via Calzaiuoli, per comprare l'ultimo modello di MoonSwatch messo in vendita oggi in edizione limitata in 86 città in tutto il mondo.

Ci sono state spinte e discussioni in mezzo alla strada per rivendicare il miglior posto della fila, specie dopo che alcune decine di persone si erano posizionate fin dalla notte per aspettare l'apertura.

Polizia e vigili urbani sono dovuti intervenire per rimettere ordine e calmare gli animi, ma quando è stato evidente che non era possibile garantire le condizioni di sicurezza e ordine pubblico, il negozio è stato fatto chiudere.

La polizia è prima intervenuta con gli equipaggi di alcune Volanti ma poi ha inviato di rinforzo un contingente di riserva di agenti. Nonostante questa misura e il contributo della polizia municipale non è stato possibile riportare la calma tra i clienti della Swatch. Le forze dell'ordine hanno consigliato al gestore dell'esercizio di chiudere.

SDA / red