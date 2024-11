Il pinguino è arrivato sulle spiagge di sabbia dell'Australia. Keystone

Dopo il sorprendente ritrovamento, le autorità australiane stanno valutando le opzioni per il futuro del pinguino imperatore malnutrito, incluso un possibile ritorno al suo habitat naturale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un pinguino imperatore malnutrito è stato trovato a oltre 3'200 km dalla costa antartica in Australia.

Si tratta del primo avvistamento di questa specie nel paese, un evento insolito e senza spiegazione chiara.

Ora il pinguino è curato da una veterinaria che lo aiuta ad adattarsi al clima caldo, in attesa di una decisione sul suo futuro. Mostra di più

Un pinguino imperatore malnutrito è stato avvistato per la prima volta in Australia, a oltre 3'200 chilometri dalla costa antartica. L'esemplare adulto è stato scoperto il 1° novembre su una spiaggia turistica nella città di Denmark, nel sud-ovest.

Secondo Belinda Cannell dell'Università dell'Australia Occidentale, si tratta della specie di pinguino più grande e non era mai stato avvistato nel paese prima d'ora. Sebbene alcuni esemplari siano stati trovati in Nuova Zelanda, non è chiaro il motivo di un viaggio così lungo.

Al momento del ritrovamento l'animale, alto un metro, pesava solo 23 kg, quando i maschi sani possono superare i 45 kg. Attualmente è sotto le cure della veterinaria di uccelli marini Carol Biddulph, che fra le altre cose deve spruzzarlo regolarmente con acqua fredda per aiutarlo ad adattarsi al clima caldo della terra dei canguri.

Alla domanda se il pinguino potrà tornare a casa, il Dipartimento della biodiversità e conservazione dell'Australia Occidentale ha risposto che «le opzioni sono ancora in fase di valutazione».