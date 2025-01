Una fitta nebbia ha nuovamente avvolto Delhi. Keystone

Traffico aereo, ferroviario e stradale nel caos oggi a New Delhi per la fitta nebbia che ha ridotto a zero la visibilità in numerose aree. Oltre 150 voli sono stati ritardati e dozzine di treni viaggiano con ore di ritardo.

Delhi negli ultimi giorni è stata travolta da un'ondata di freddo con temperature notturne vicine allo zero, e con l'Aqi, l'indice di qualità dell'aria, che misura il livello di inquinamento, attestato sui 400, 25 volte oltre il limite considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non dannoso.

Il governo della capitale ha reintrodotto le misure per contenere l'inquinamento, già messe in atto e sospese varie volte dalla fine dello scorso novembre, quando l'inquinamento ha raggiunto livelli preoccupanti: blocco di tutti i cantieri privati, divieto di ingresso nel territorio dello stato dei mezzi pesanti, con esclusione di quelli che trasportano beni essenziali, chiusura delle scuole di tutti gli ordini e gradi e lezioni online.