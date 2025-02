I 199 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere dal velivolo. KEYSTONE

Si sono concluse, all'aeroporto di Fiumicino, con esito negativo, le ispezioni a bordo e nella stiva dell'aereo dell'American Airlines da parte delle autorità italiane.

Il velivolo dell'American Airlines, in volo da New York a Delhi, nel primo pomeriggio, mentre stava sorvolando il Mar Caspio, ha invertito la rotta verso l'aeroporto di Fiumicino per una presunta segnalazione di allarme bomba.

Scortato da due caccia, l'aeromobile è atterrato allo scalo romano, fermandosi in un'area discosta. I 199 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere dal velivolo, per essere poi trasferiti nel canale sicurezza con i loro bagagli a mano.

A bordo anche 15 membri di equipaggio. Come da procedura, i mezzi delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco erano stati allertati per l'atterraggio dell'aereo.