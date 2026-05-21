  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel centenario della nascita Fleur Jaeggy ricorda l'amica Ingeborg Bachmann in un libro

SDA

21.5.2026 - 09:05

La copertina del libro «Gli ultimi giorni di Ingeborg» di Fleur Jaeggy, in uscita oggi per Adelphi. Nell'immagine, da sinistra, Jaeggy e l'amica Ingeborg Bachmann fotografate da Roberto Calasso a Vienna nel 1970.
La copertina del libro «Gli ultimi giorni di Ingeborg» di Fleur Jaeggy, in uscita oggi per Adelphi. Nell'immagine, da sinistra, Jaeggy e l'amica Ingeborg Bachmann fotografate da Roberto Calasso a Vienna nel 1970.
Keystone

L'autrice zurighese di lingua italiana Fleur Jaeggy era una cara amica della scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann (1926-1973). Nel centenario della sua nascita, Jaeggy ricorda la poetessa nel libro «Gli ultimi giorni di Ingeborg» (Adelphi), in uscita oggi.

Keystone-SDA

21.05.2026, 09:05

21.05.2026, 09:11

La morte di Bachmann, avvenuta il 17 ottobre 1973, suscita ancora oggi dubbi e congetture. È morta a causa delle ustioni che si era procurata da sola? O c'era qualcos'altro dietro? Fleur Jaeggy, Gran Premio svizzero di letteratura nel 2025, non si lascia coinvolgere da queste domande quando ricorda, con grande affetto, l'amica.

Nel libro «Gli ultimi giorni di Ingeborg» (Adelphi 2026), scritto in italiano ma uscito prima nella sua traduzione tedesca un mese fa, Jaeggy descrive tre episodi con il suo stile conciso.

Nell'agosto del 1971, lei e Bachmann si concedono una pausa in campagna. Jaeggy ricorda un'amica rilassata, che voleva semplicemente staccare la spina e si godeva il tempo trascorso a non fare nulla, tra chiacchierate serali e visite occasionali. Con il passare del tempo, di quei momenti sono rimasti solo dei ricordi sfuggenti.

Quella «geflügelte Heiterkeit über Abgründe» (in tedesco anche nel libro, che in italiano si può tradurre con «allegria alata sopra gli abissi"), così Jaeggy descrive quelle settimane citando un verso di Bachmann, si trasforma in oscurità nel ricordo che segue. L'amica, di 14 anni più giovane, sogna una lunga vita al suo fianco. Ma a Bachmann non viene concesso un tale destino: muore troppo presto.

Il letto d'ospedale: una zona di conflitto

Con poche parole, Jaeggy riapre nella terza parte del libro la ferita degli ultimi giorni di Bachmann. Jaeggy il 1° ottobre 1973 riceve una telefonata da Zurigo: «'Die Ingeborg hat sich verbrannt'. Ingeborg si è ustionata».

Si reca immediatamente a Roma, dove il letto d'ospedale nel reparto di terapia intensiva si trasforma in una zona di conflitto. Attraverso rapide annotazioni di diario, lascia intendere come siano entrati in gioco interessi che non hanno tenuto conto dei desideri della poetessa. Quest'ultima non ha potuto nemmeno scegliere il luogo della sua ultima dimora. «Avrebbe voluto essere sepolta nel cimitero inglese di Roma. Ma i suoi genitori hanno deciso altrimenti» – optando per la provinciale Klagenfurt, osserva Jaeggy con sobrietà.

Di tutto ciò rimangono solo speculazioni e questi ricordi precisi e intensi. Jaeggy, tra le righe, lascia ampio spazio per stati d'animo e intuizioni, in cui l'intima amicizia tra le due donne trova il posto giusto. Il 25 giugno cade il centenario della nascita della poetessa austriaca.*

I più letti

Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
Lilibet cresce e aiuta mamma Meghan: lo scatto privato fa impazzire il web
Lustrinelli verso la Bundesliga: ecco quanto versa l'Union Berlino al Thun
Esperti bocciano la perizia sulla famiglia nel bosco: «Metodologia inadeguata e bambini ignorati»

Altre notizie

È successo a Görlitz. Dopo il crollo di un edificio in Germania, recuperato il corpo senza vita di una donna

È successo a GörlitzDopo il crollo di un edificio in Germania, recuperato il corpo senza vita di una donna

È dotato di 150'000 franchi. Premio Roswitha Haftmann all'artista tedesco Wolfgang Tillmans

È dotato di 150'000 franchiPremio Roswitha Haftmann all'artista tedesco Wolfgang Tillmans

Colpo di scena!. Esperti bocciano la perizia sulla famiglia nel bosco: «Metodologia inadeguata e bambini ignorati»

Colpo di scena!Esperti bocciano la perizia sulla famiglia nel bosco: «Metodologia inadeguata e bambini ignorati»