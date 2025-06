Un alligatore viene avvistato mentre scruta l'erba delle seghe nelle Everglades della Florida. KEYSTONE

La proposta del procuratore generale della Florida di costruire un centro di detenzione temporaneo nelle Everglades ha suscitato critiche, soprattutto per le implicazioni ambientali. Tra i critici, Eve Samples, direttrice esecutiva di «Friends of the Everglades».

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te James William Uthmeier, procuratore generale della Florida, ha avanzato l'idea di aprire un centro di detenzione nelle Everglades.

La zona è conosciuta per l'altra concentrazione di alligatori e serpenti di grosse dimensioni, inoltre ospita un vecchio centro di addestramento per piloti.

«Non è necessario investire molto nel perimetro. Se le persone escono, non c'è molto ad attenderle, se non alligatori e pitoni», ha scritto il procuratore su X.

Molte le voci critiche però, tra le quali quella di Eve Samples, direttrice esecutiva di Friends of the Everglades, Parco Nazionale.

L'associazione è nata nel 1969 per fermare la costruzione di quello che sarebbe stato il più grande aeroporto del mondo. Mostra di più

Il procuratore generale della Florida ha avanzato l'idea di un centro di detenzione temporaneo chiamato «Alligator Alcatraz», da costruire nelle Everglades per ospitare quelli che definisce «criminali stranieri».

Come riportato dalla «CBS», attualmente, l'area è un vecchio aeroporto utilizzato per l'addestramento dei piloti, circondato da pitoni e alligatori.

Alligator Alcatraz: the one-stop shop to carry out President Trump’s mass deportation agenda. pic.twitter.com/96um2IXE7U — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 19, 2025

«Efficiente. Opportunità a basso costo per costruire un centro di detenzione temporaneo perché non è necessario investire molto nel perimetro. Se le persone escono, non c'è molto ad attenderle, se non alligatori e pitoni. Nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi.»

Uthmeier, fervente sostenitore di Donald Trump, afferma che la struttura sarebbe situata sulla pista già esistente, potrebbe ospitare più di 1'000 letti e sarebbe circondata dalle Everglades, anche se non fa parte del Parco Nazionale delle Everglades.

Il Parco Nazionale per fermare la costruzione di una mega-aeroporto

Molti si oppongono all'idea, citando preoccupazioni ambientali, tra cui Eve Samples, direttrice esecutiva di Friends of the Everglades.

«Questo sito è davvero importante per Friends of the Everglades. È in realtà il motivo per cui Friends of the Everglades è stata fondata da Marjory Stoneman Douglas nel 1969, per fermare quello che sarebbe stato il più grande aeroporto del mondo costruito proprio lì,» ha detto Samples.

Un uomo si mette al collo un pitone birmano - non autoctono e pericoloso per la fauna indigena - catturato Everglades della Florida nel 2013. La zona è ricca di grossi serpenti e alligatori. KEYSTONE

«Chiediamo al governatore di fermare immediatamente questa proposta. È un'idea terribilmente sbagliata...», ha continuato Samples.

Centro detentivo operativo in pochissimo tempo

Le autorità non hanno condiviso il costo previsto del progetto, ma affermano che potrebbe essere operativo entro 30-60 giorni dall'inizio della costruzione.