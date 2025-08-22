  1. Clienti privati
Attentato a un club nel 2016 La Florida cancella le strisce pedonali arcobaleno in memoria delle vittime Lgbtq+

SDA

22.8.2025 - 08:46

Cancellate ad Orlando le strisce pedonali arcobaleno
Keystone

La Florida ha cancellato ad Orlando le strisce pedonali arcobaleno in memoria delle vittime dell'attentato a un club Lgbtq+ nel 2016. Lo riporta la Bcc.

22.08.2025, 08:46

L'attraversamento pedonale faceva parte di un più ampio monumento commemorativo dedicato alle 49 persone uccise da un uomo che aprì il fuoco al Pulse nel giugno di nove anni fa, in quella che all'epoca fu la più grande sparatoria di massa nella storia degli Stati Uniti.

Il sindaco di Orlando, Buddy Dyer, si è dichiarato «devastato» dalla cancellazione delle strisce arcobaleno, definendola sui social media un «atto politico crudele.

Questo attraversamento pedonale non solo ha migliorato la sicurezza e la visibilità per il gran numero di pedoni che visitano il monumento, ma è anche servito come promemoria visivo dell'impegno di Orlando nel rendere omaggio alle 49 vite perse», ha affermato.

In risposta alle polemiche il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, si è limitato a rispondere che lo Stato «non accetta di far determinare la sicurezza stradale da ragioni politiche».

