  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti La Florida si prepara a un'ondata record di alghe

SDA

19.5.2026 - 17:47

Spiagge piene di sargassi in Florida (archivio)
Spiagge piene di sargassi in Florida (archivio)
Keystone

Il sud della Florida rischia di andare incontro ad una ondata record di alghe. Gli scienziati avvertono che la stagione 2026 potrebbe diventare una delle peggiori mai viste sulle coste per il sargasso.

Keystone-SDA

19.05.2026, 17:47

19.05.2026, 17:53

Le enormi masse di alghe brune che invadono le spiagge sono arrivate in anticipo e preoccupano residenti, turisti e operatori del settore.

Quando si accumula sulla costa, il sargasso produce un odore cattivo, soffoca le spiagge, danneggia il turismo e costa milioni di dollari in operazioni di pulizia. Secondo alcune stime citate dal Miami Herald, l'impatto economico complessivo potrebbe arrivare fino a 10 miliardi di dollari.

Chuanmin Hu dell'Università della Florida meridionale, pioniere nello sviluppo del tracciamento satellitare del sargasso, ha spiegato che il mese di gennaio ha fatto registrare un record assoluto per il periodo.

Le fioriture delle alghe stanno comparendo con maggiore anticipo e in dimensioni più vaste, e molti ricercatori prevedono che questa tendenza sia destinata a proseguire.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
Voleva risparmiare 2'000 franchi, ma il cambio di cassa malati diventa un incubo: ecco perché
La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»
Emma: «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato»

Altre notizie

Canton Zurigo. Ha danneggiato decine di radar, uomo condannato e costretto a una misura terapeutica

Canton ZurigoHa danneggiato decine di radar, uomo condannato e costretto a una misura terapeutica

Francia. Respinto il ricorso contro le nuove vetrate di Notre-Dame de Paris

FranciaRespinto il ricorso contro le nuove vetrate di Notre-Dame de Paris

«Ambiente ad alto rischio». Tragedia alle Maldive, recuperati due corpi: si indaga sui permessi dell'immersione

«Ambiente ad alto rischio»Tragedia alle Maldive, recuperati due corpi: si indaga sui permessi dell'immersione