  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente 138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri

SDA

6.10.2025 - 16:31

Una protesta a Beirut per chiedere la liberazione degli attivisti ancora detenuti.
Una protesta a Beirut per chiedere la liberazione degli attivisti ancora detenuti.
Keystone

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato all'Afp che 138 attivisti della Global Sumud Flotilla sono ancora sotto custodia. Poco prima, Israele aveva annunciato che altri 171 di varie nazionalità, fra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi oggi.

Keystone-SDA

06.10.2025, 16:31

06.10.2025, 16:50

Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato che nessuno svizzero è stato espulso nella giornata odierna. Dieci cittadini elvetici rimangono quindi incarcerati nella prigione di Ktzi'ot, nel sud dello Stato ebraico.

«Il DFAE continua ad adoperarsi per il loro rimpatrio», ha assicurato un addetto stampa dei servizi di Ignazio Cassis. In totale, 19 attivisti svizzeri facevano parte della flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari e bloccata al largo della Striscia dalla marina israeliana la scorsa settimana.

Nove di essi sono già rientrati nella Confederazione durante il week-end.

I più letti

Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua
Coop ha copiato spudoratamente un prodotto della concorrenza?
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
«Non mi aspettavo tutto ciò»: la madre di Valeria Marini racconta la verità sulla figlia
Questi sei passi svizzeri sono chiusi a causa delle nevicate

Altre notizie

Scienza. Il Nobel per la Medicina va ai guardiani dell'immunità

ScienzaIl Nobel per la Medicina va ai guardiani dell'immunità

Francia. Gisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

FranciaGisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

Intrappolati in centinaia. Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Intrappolati in centinaiaUn video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest