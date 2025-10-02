  1. Clienti privati
In rotta verso Gaza Il DFAE informato del fermo di una ventina di attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla

SDA

2.10.2025 - 12:10

A seguito dell'intercettazione ieri sera della Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, la Svizzera ha ricordato a Israele la necessità di mantenere la proporzionalità. La sicurezza dei partecipanti deve essere garantita, ha chiesto su X il DFAE.
A seguito dell'intercettazione ieri sera della Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, la Svizzera ha ricordato a Israele la necessità di mantenere la proporzionalità. La sicurezza dei partecipanti deve essere garantita, ha chiesto su X il DFAE.
Keystone

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è stato informato dell'arresto di partecipanti alla Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane. I nomi delle persone fermate non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Keystone-SDA

02.10.2025, 12:10

02.10.2025, 12:15

Una ventina di persone di nazionalità svizzera figurano tra le centinaia di attivisti distribuiti su oltre 40 imbarcazioni.

Il DFAE segue la situazione da vicino, afferma. L'ambasciata svizzera di Tel Aviv è in contatto con le autorità israeliane e assiste i cittadini svizzeri interessati nell'ambito della protezione consolare.

Si tratta in particolare di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, comprese condizioni di detenzione conformi alla dignità umana, garanzie procedurali e diritto alla difesa.

Il DFAE sta cercando di ottenere al più presto informazioni sulle persone fermate e sul loro luogo di detenzione. Non appena sarà possibile, rappresentanti dell'ambasciata renderanno visita agli attivisti.

Medio Oriente. 19 navi della Flotilla intercettate, 23 ancora in rotta verso Gaza: «Attacchi illegali»

Medio Oriente19 navi della Flotilla intercettate, 23 ancora in rotta verso Gaza: «Attacchi illegali»

