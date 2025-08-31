  1. Clienti privati
Medio Oriente Flottiglia umanitaria guidata da Greta Thunberg pronta a salpare per Gaza

SDA

31.8.2025 - 10:55

L'attivista svedese Greta Thunberg salperà oggi con la Flotilla Global Sumud da Barcellona alla volta di Gaza. Venerdì salperanno da Sicilia e Grecia anche cinque imbarcazioni, con una delegazione svizzera, che si uniranno alla flottiglia.
Keystone

Con lo slogan «Quando il mondo rimane in silenzio, noi salpiamo», una flottiglia di aiuti umanitari, guidata dall'attivista svedese Greta Thunberg, salperà oggi da Barcellona nel tentativo di «rompere il blocco illegale di Gaza», hanno dichiarato gli organizzatori.

Keystone-SDA

31.08.2025, 10:55

31.08.2025, 11:00

Venerdì salperanno da Sicilia e Grecia anche cinque imbarcazioni, con una delegazione svizzera, che si uniranno alla Global Sumud Flotilla.

Le imbarcazioni salperanno dalla città portuale spagnola per «aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese», ha dichiarato la Global Sumud Flotilla. Non è stato specificato il numero di navi che parteciperanno né l'orario esatto della partenza.

Si prevede che la flottiglia arriverà nell'enclave costiera devastata dalla guerra a metà settembre. «Questa sarà la più grande missione di solidarietà della storia, con più persone e più imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme», ha dichiarato l'attivista brasiliano Thiago Avila.

Altre decine di imbarcazioni

Gli organizzatori affermano che decine di altre imbarcazioni dovrebbero lasciare i porti tunisini e di altri Paesi del Mediterraneo giovedì. Fra queste a salpare dalla Sicilia e dalla Grecia venerdì, ci sarà anche una flotta di cinque barche composta da una delegazione svizzera di 42 persone, precisa la RTS sul suo sito web.

Una delle navi, ribattezzata «Alfonsina e il mare», ha un equipaggio ticinese: il responsabile è il poeta Vanni Bianconi e lo skipper il giornalista in pensione Fabrizio Ceppi, indica dal canto suo la RSI. A metà agosto l'associazione Waves of Freedom (WOFA), fondata nel 2025 a Verbier (VS), aveva informato di voler partire con cinque imbarcazioni cariche di latte in polvere per neonati e filtri per l'acqua.

Gli attivisti organizzeranno anche manifestazioni simultanee e altre proteste in 44 Paesi «in solidarietà con il popolo palestinese», ha scritto Thunberg, membro del comitato direttivo della flottiglia, su Instagram. Oltre a Thunberg, la flottiglia includerà attivisti di diversi Paesi, parlamentari europei e personaggi pubblici come l'ex sindaco di Barcellona Ada Colau.

Con oltre 160 nazionalità rappresentate, la Global Sumud Flotilla è la più grande azione della società civile mai organizzata, aveva sottolineato a metà agosto Shady Ammane, delegato per la Svizzera.

