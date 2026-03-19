Focolaio di meningite nel Regno Unito: quanto è grande il rischio per la Svizzera?

Gli studenti dell'Università del Kent fanno la fila per ricevere gli antibiotici per precauzione. Keystone/PA Wire/Gareth Fuller

Uno dei più grandi focolai di meningite degli ultimi tempi ha causato già due vittime nel Regno Unito. Gli esperti ritengono improbabile il propagarsi di un'epidemia in Svizzera, ma invitano alla cautela: la malattia è rara, ma può diventare rapidamente pericolosa.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Regno Unito si è verificato un focolaio «senza precedenti» di meningite con due morti e circa 27 persone infette.

In Svizzera la malattia è rara. Sebbene le forme batteriche siano pericolose, non rappresentano una minaccia importante nel complesso.

Grazie alle vaccinazioni, alle cure rapide e alle chiare misure di protezione, un'epidemia in questo Paese è considerata improbabile. Mostra di più

Nel Regno Unito due giovani della regione di Canterbury sono morti a causa della meningite e almeno altri undici si sono gravemente ammalati. In totale sono stati registrati circa 27 casi.

Le autorità parlano di uno dei più importanti focolai degli ultimi anni. Sono già state identificate migliaia di persone che hanno avuto contatto con gli infetti e molte stanno ricevendo antibiotici a titolo precauzionale.

Qual è la situazione in Svizzera?

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ogni anno si registrano circa 50 gravi malattie invasive da meningococco. Sono particolarmente colpiti i bambini sotto i cinque anni, gli adolescenti e i giovani adulti.

Una malattia rara, ma pericolosa

«Le forme batteriche di meningite possono essere pericolose per la vita. Un'infezione è quindi molto grave dal punto di vista medico. Le cause sono diverse: quella virale è più comune e di solito più lieve, quella batterica è più rara ma più pericolosa», spiega a blue News Silvio Brugger, consulente senior della clinica di malattie infettive e igiene ospedaliera dell'Ospedale universitario di Zurigo.

Brugger chiarisce: «È improbabile che in Svizzera si verifichi una grande epidemia come quella del Regno Unito, ma sono possibili focolai localizzati».

La Svizzera è preparata?

Sì, la Svizzera è ben preparata: «Esiste una profilassi post-esposizione consolidata dopo un contatto ravvicinato, raccomandazioni chiare per le vaccinazioni e un trattamento antibiotico rapido in caso di meningite batterica».

Un caso verificatosi a febbraio in una scuola per reclute ha dimostrato la rapidità della risposta. In quell'occasione si è verificato un caso di malattia meningococcica nella truppa. Una persona si è ammalata gravemente e altre persone hanno dovuto essere trattate per precauzione.

Le autorità hanno reagito immediatamente: chi era stato a contatto stretto con l'infetto è stato identificato, esaminato dal medico e sottoposto a profilassi antibiotica. Inoltre, sono state rafforzate le misure igieniche e la situazione è stata attentamente monitorata.

La vaccinazione è molto importante

La prevenzione rimane una questione fondamentale. «La cosa più importante è la vaccinazione secondo il calendario vaccinale svizzero, soprattutto contro il meningococco, lo pneumococco e l'Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), in particolare nei gruppi ad alto rischio», afferma Brugger.

I meningococchi rimangono complessivamente rari in Svizzera, ma i sierogruppi responsabili possono cambiare nel tempo, spiega il medico.

«Proprio per questo l'UFSP e i centri specializzati monitorano costantemente la situazione e adattano le raccomandazioni di vaccinazione. Oggi, le vaccinazioni contro B e A, C, W, Y coprono la maggior parte dei sierogruppi rilevanti in Svizzera».

Non prendere sottogamba i sintomi

Nonostante il basso numero di casi, la meningite può diventare rapidamente pericolosa. I primi sintomi sono spesso febbre, mal di testa o torcicollo.

Brugger sottolinea: «Se si sospetta una meningite, è necessario richiedere immediatamente un chiarimento medico perché le forme batteriche possono diventare gravi molto rapidamente».

Il focolaio nel Regno Unito dimostra la rapidità con cui la malattia può diffondersi. In Svizzera, sebbene il rischio sia basso, i sintomi devono essere presi sul serio.