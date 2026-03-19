SanitàI casi del focolaio di meningite in Gran Bretagna salgono a 27
SDA
19.3.2026 - 11:27
È salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio «senza precedenti» diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra.
Keystone-SDA
19.03.2026, 11:27
19.03.2026, 11:33
SDA
Lo rende noto in un aggiornamento la UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, con «15 contagi confermati e 12 sotto esame».
Il numero di morti resta invece fermo a due, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18. Le autorità sanitarie precisano di «non poter ancora confermare che l'epidemia sia stata circoscritta».