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Sanità I casi del focolaio di meningite in Gran Bretagna salgono a 27

SDA

19.3.2026 - 11:27

Studenti dell'Università del Kent, a Canterbury, in fila per ottenere trattamento antibiotico contro la meningite
Studenti dell'Università del Kent, a Canterbury, in fila per ottenere trattamento antibiotico contro la meningite
Keystone

È salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio «senza precedenti» diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra.

Keystone-SDA

19.03.2026, 11:27

19.03.2026, 11:33

Lo rende noto in un aggiornamento la UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, con «15 contagi confermati e 12 sotto esame».

Il numero di morti resta invece fermo a due, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18. Le autorità sanitarie precisano di «non poter ancora confermare che l'epidemia sia stata circoscritta».

Gran Bretagna. Focolaio di meningite «senza precedenti» nel Kent, già due giovani morti

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