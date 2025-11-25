Fonda un centro di riabilitazione per animali selvatici, ma viene uccisa da uno di loro

Jodi P. è stata uccisa dal suo cervo. Screenshot Twitter

A Stewartsville, in Ohio, un'amante degli animali di 64 anni è stata uccisa da uno dei suoi cervi. La donna si occupava da anni di animali selvatici orfani e feriti.

Redazione blue News Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Jodi P., 64 anni, dell'Ohio, è stata attaccata mortalmente da uno dei suoi cervi.

L'amante degli animali si era presa cura per anni di cervi feriti e orfani e aveva fondato un centro di riabilitazione.

Non è chiaro perché l'animale sia diventato improvvisamente aggressivo. Mostra di più

Un'amante degli animali dell'Ohio è stata attaccata e uccisa da uno dei suoi cervi. La 64enne Jodi P., della comunità di Stewartsville, si occupava da anni di cervi selvatici orfani o feriti e aveva creato un piccolo centro di riabilitazione nella sua proprietà.

Il suo impegno è iniziato nel 2013 con un'esperienza traumatica: su una strada di campagna ha visto una cerva investita da un'auto mentre il suo cerbiatto cercava disperatamente di far rialzare la madre morta.

La donna prese con sé il cucciolo, lo allevò e lo chiamò «Wheezer». Quando in seguito le autorità le chiesero di rinunciare all'animale, che nel frattempo era cresciuto, la donna creò rapidamente un centro di soccorso ufficiale per poterlo tenere.

L'attacco da parte di uno degli animali, poi abbattuto

Negli anni successivi si aggiunsero altri animali: cervi feriti, cerbiatti orfani, animali in difficoltà. La donna dedicava loro la sua vita, curandoli nella sua proprietà di cinque ettari ed era conosciuta nella regione per avere un grande cuore per gli animali selvatici.

A metà novembre, però, si è verificato un tragico incidente. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico «The Sun», la polizia ha ricevuto una chiamata d'emergenza da un membro della famiglia: un cervo aveva attaccato la donna.

Quando i servizi di emergenza sono arrivati, hanno trovato la 64enne gravemente ferita nel recinto. Per raggiungerla, gli agenti hanno dovuto sparare all'animale aggressivo. Nonostante i soccorsi la donna è morta poco dopo.

La causa esatta dell'attacco non è chiara. Gli esperti sospettano che l'animale possa essersi comportato in modo aggressivo durante la stagione degli amori. Un rischio noto nei cervi allevati in cattività, che perdono la loro naturale timidezza nei confronti dell'uomo.