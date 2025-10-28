Mamma Plume du Grand St. Bernard con la sua cucciolata. Keystone

Undici cuccioli di San Bernardo sono venuti al mondo una decina di giorni fa presso la Fondazione Barry di Martigny, in Vallese. Chi non vuole perdersi i loro primi passi potrà seguirli in tempo reale su Internet grazie a una webcam.

Keystone-SDA SDA

Il lieto evento, precisa la fondazione in una nota diffusa oggi, ha avuto luogo nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre. I cuccioli sono sette maschi e quattro femmine.

I loro nomi cominceranno tutti con la lettera «Y», viene aggiunto nel comunicato. I genitori sono Plume du Grand St. Bernard – diventata mamma per la prima volta a quasi tre anni – e Tipsy du Château Robert.

«Ogni nascita è un momento carico di emozione, simbolo di continuità e di un impegno profondo nella salvaguardia della razza», scrive ancora la Fondazione Barry, stando alla quale i guardiani stanno vegliando sui cuccioli, assicurandone il benessere 24 ore su 24.

A partire dall'età di sei settimane, i piccoli San Bernardo potranno essere ammirati dal vivo al parco tematico Barryland. In attesa del 1° dicembre, è comunque come detto possibile osservarli sul sito web della fondazione.