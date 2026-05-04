Il dipinto «Thunersee mit Blüemlisalp und Niesen» di Ferdinand Hodler è appartenuto fino al 1941 a una donna ebrea rifugiata a Ginevra Keystone

Il dipinto a olio di Ferdinand Hodler «Thunersee mit Blüemlisalp und Niesen» sarà restituito agli eredi dell'ex proprietaria ebrea: la Fondazione per l'arte, la cultura e la storia (SKKG) di Winterthur (ZH) e gli eredi hanno raggiunto un accordo.

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«Thunersee mit Blüemlisalp und Niesen» (1876/1882) faceva parte della collezione della fondazione zurighese dal 1998, ha comunicato oggi la commissione indipendente della SKKG. Ricerche sulla provenienza hanno dimostrato che l'ex proprietaria, Martha Adrianna Nathan, nata Dreyfus (1874-1958), era stata costretta a vendere il dipinto nel 1941 a causa delle persecuzioni del regime nazista.

L'accordo tra la SKGG e gli eredi, concluso lo scorso marzo, prevede inoltre di rendere accessibile al pubblico la storia dell'ex proprietaria. Martha Adrianna Nathan era di origine francese e discendente della famiglia di banchieri Dreyfus di Francoforte. Nel 1875, ottenne la cittadinanza svizzera insieme alla sua famiglia, ma la perse sposando Hugo Nathan e diventando cittadina tedesca.

Dopo l'ascesa al potere dei nazisti a Berlino, Martha Nathan fu perseguitata in quanto ebrea. Nel 1933 riottenne la cittadinanza francese su richiesta e nel 1937 fuggì dalla Germania verso la Francia. Il suo esilio la portò a Ginevra nel 1939, dove poté stabilirsi. Ma dopo l'occupazione della Francia, la Svizzera modificò le proprie pratiche: la richiesta di Nathan di essere riconosciuta come «emigrante» fu respinta e dovette rinnovare il permesso di soggiorno ogni sei mesi.

Dal 1938, Martha Nathan fu costretta a vendere opere della sua collezione d'arte per provvedere al proprio sostentamento."Senza la vendita del dipinto, non sarebbe stata in grado di dimostrare le necessarie risorse per il rinnovo del suo permesso di soggiorno», ha comunicato oggi la commissione indipendente della SKKG.

«Thunersee mit Blüemlisalp und Niesen» farà parte dell'esposizione «Collezionisti ebrei in Germania» ad Amburgo (D) a partire dal prossimo settembre. La SKKG prevede inoltre di commemorare la storia dell'opera e della famiglia di Martha Nathan in una pubblicazione.