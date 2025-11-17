La frana che ha travolto un autobus sul passo di Khanh Le, in Vietnam. Keystone

È di almeno sei morti e circa 20 feriti il bilancio delle frane provocate da forti piogge nel Vietnam sudorientale, hanno dichiarato oggi i funzionari dell'agenzia per la gestione delle catastrofi del Paese asiatico.

Keystone-SDA SDA

Un autobus è stato schiacciato dalle frane domenica al passo di Khanh Le nella provincia di Khanh Hoa, uccidendo almeno cinque persone e ferendone 18. Nella stessa regione una persona è morta e un'altra è scomparsa in una frana su un rifugio per lavoratori al passo di Khanh Son.

Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico causato dall'attività umana sta rendendo gli eventi meteorologici estremi più frequenti, mortali e distruttivi. In Vietnam, quest'anno i disastri naturali hanno già ucciso o lasciato disperse almeno 279 persone e causato danni per oltre due miliardi di dollari, secondo l'ufficio nazionale di statistica.