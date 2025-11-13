  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Forti venti e precipitazioni in Portogallo, due vittime

SDA

13.11.2025 - 14:15

Migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica nelle zone di Lisbona, Santarém e, in particolare, Setúbal. L'Istituto meteorologico nazionale prevede, per i prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni del meteorologiche.
Migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica nelle zone di Lisbona, Santarém e, in particolare, Setúbal. L'Istituto meteorologico nazionale prevede, per i prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni del meteorologiche.
Keystone

Si contano due vittime a causa del maltempo che ha colpito in queste ore il Portogallo, attraversato dalla «depressione Claudia». Una coppia di anziani, entrambi di 88 anni, sono morti nella propria abitazione a Fernão Ferro, pochi chilometri a sud di Lisbona.

Keystone-SDA

13.11.2025, 14:15

13.11.2025, 14:22

La casa era al pianoterra ed è stata inondata dalle forti piogge di questa notte. La coppia è stata probabilmente colta di sorpresa nel sonno. I vicini hanno dato l'allarme al mattino, ma quando sono arrivati gli operatori della Protezione civile era ormai troppo tardi.

L'Istituto meteorologico nazionale prevede, per i prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni del tempo, con precipitazioni persistenti, a volte intense, mare mosso e venti fino a 110 km/h. Già ieri il forte vento aveva divelto una tettoia della stazione ferroviaria di Santa Apolónia, provocando danni ad alcune vetture, ma fortunatamente senza fare feriti.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata

Altre notizie

Regolamentazioni più strette. Star britanniche invocano regole sui ticket dei concerti online

Regolamentazioni più stretteStar britanniche invocano regole sui ticket dei concerti online

Magia nel cielo. Ecco come le aurore boreali hanno danzato sopra il Cervino

Magia nel cieloEcco come le aurore boreali hanno danzato sopra il Cervino

Meteo. Delémont raggiunge una nuova temperatura record a novembre

MeteoDelémont raggiunge una nuova temperatura record a novembre