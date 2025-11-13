Migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica nelle zone di Lisbona, Santarém e, in particolare, Setúbal. L'Istituto meteorologico nazionale prevede, per i prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni del meteorologiche. Keystone

Si contano due vittime a causa del maltempo che ha colpito in queste ore il Portogallo, attraversato dalla «depressione Claudia». Una coppia di anziani, entrambi di 88 anni, sono morti nella propria abitazione a Fernão Ferro, pochi chilometri a sud di Lisbona.

La casa era al pianoterra ed è stata inondata dalle forti piogge di questa notte. La coppia è stata probabilmente colta di sorpresa nel sonno. I vicini hanno dato l'allarme al mattino, ma quando sono arrivati gli operatori della Protezione civile era ormai troppo tardi.

L'Istituto meteorologico nazionale prevede, per i prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni del tempo, con precipitazioni persistenti, a volte intense, mare mosso e venti fino a 110 km/h. Già ieri il forte vento aveva divelto una tettoia della stazione ferroviaria di Santa Apolónia, provocando danni ad alcune vetture, ma fortunatamente senza fare feriti.