Ventiquattro persone sono state sfollate in seguito a un incendio divampato nelle prime ore di stamattina in una casa plurifamiliare a Châtel-St-Denis (FR).

Quattro residenti sono stati medicati sul posto per intossicazione da fumo, mentre un pompiere è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale per un controllo.

L'incendio è scoppiato intorno alle 5.20 del mattino alla Grand-Rue di Châtel-St-Denis, ha indicato in una nota odierna la polizia cantonale friburghese. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme già nel corso della mattinata.

L'edificio ha subito danni ingenti soprattutto nella mansarda, tanto che quattro inquilini hanno dovuto essere sistemati altrove dalle autorità comunali, viene precisato. Al momento non sono note né la causa del sinistro, né l'entità dei danni.