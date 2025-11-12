  1. Clienti privati
Canton Friburgo Due incidenti a causa di una mandria di mucche in fuga, un centauro è grave

SDA

12.11.2025 - 14:16

Negli incidenti un motociclista è rimasto gravemente ferito
Negli incidenti un motociclista è rimasto gravemente ferito
Keystone

Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina presto nei pressi di Hauteville, nel canton Friburgo, a causa di una mandria di mucche in fuga. Un motociclista, in particolare, è rimasto gravemente ferito.

Keystone-SDA

12.11.2025, 14:16

12.11.2025, 14:30

Verso le 04.35 la polizia è stata allertata del fatto che un automobilista settantenne era entrato in collisione con una mucca poco prima di Hauteville, nel distretto della Gruyère (FR). L'uomo è rimasto illeso, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale friburghese.

Poco dopo, le forze di intervento inviate sul luogo dell'incidente hanno constatato che nella vicina La Roche (FR) si era verificato un secondo incidente. Anche in questo caso un motociclista di 17 anni era entrato in collisione con una vacca. Il giovane ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale, viene ancora precisato.

Stando ai primi accertamenti, una mandria di mucche era fuggita dal proprio recinto. La strada della Gruyère è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore tra La Roche e Hauteville. Sui due incidenti la polizia ha avviato delle indagini.

