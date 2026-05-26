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Canton Friburgo. Giovane ucciso da un albero caduto allo Schwarzsee

SDA

26.5.2026 - 07:21

Lo Schwarzsee è un luogo amato per le escursioni. (Immagine d'archivio).
Lo Schwarzsee è un luogo amato per le escursioni. (Immagine d'archivio).
Keystone

Un escursionista di 20 anni è rimasto ucciso ieri dalla caduta di un albero presso lo Schwarzsee, nel canton Friburgo. Nell'incidente sono anche rimasti feriti un bambino di sette anni e suo padre.

Keystone-SDA

26.05.2026, 07:21

26.05.2026, 07:33

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 nei pressi della cascata di Seeweidbach, ha comunicato la polizia cantonale. L'albero è caduto su un gruppo di escursionisti.

Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il ventenne del canton Berna è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate.

I due feriti, il bambino di 7 anni e il padre 42enne del canton Friburgo, sono stati trasportati in ospedale. Sono intervenuti un'ambulanza e un elicottero della Rega.

Il sentiero di accesso alla cascata è stato chiuso fino a nuovo ordine per motivi di sicurezza. Un'indagine è stata avviata per chiarire le circostanze esatte dell'accaduto.

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