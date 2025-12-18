  1. Clienti privati
Governo contrario Il Gran Consiglio friburghese approva il divieto dei cellulari nelle scuole

SDA

18.12.2025 - 11:11

L'atto parlamentare vuole evitare questa «distrazione costante».
Keystone

Gli allievi non devono più poter utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici all'interno degli istituti scolastici. È quanto chiede una mozione approvata oggi, malgrado l'opposizione del governo, da parte del Gran Consiglio friburghese.

18.12.2025, 11:11

L'atto parlamentare, presentato da una deputata del Centro e una del PLR, è passato per 67 voti a 35 (tre astensioni). Attualmente, la legge cantonale in materia, in vigore dal 2017, vieta l'uso di apparecchi elettronici durante le lezioni, ma le singole scuole godono di un margine di manovra al di fuori di questa imposizione.

La mozione chiede invece norme più uniformi, oltre che più severe, in modo da evitare applicazioni a geometria variabile e situazioni eccessivamente eterogenee.

«Si tratta di una questione di clima scolastico e di tutela della salute dei giovani», ha osservato la centrista Francine Defferrard, una delle due autrici, definendo iPhone e affini una «distrazione costante».

