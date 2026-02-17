  1. Clienti privati
Canton Friborgo In fiamme un garage a Bulle, sfollati 47 residenti

SDA

17.2.2026 - 14:40

I soccorsi sono giunti sul luogo dell'incendio con sette mezzi e circa cinquanta operatori. (Foto simbolica)
I soccorsi sono giunti sul luogo dell'incendio con sette mezzi e circa cinquanta operatori. (Foto simbolica)
Keystone

Questa notte attorno alle 2:30 un incendio è divampato in un garage sotterraneo in un quartiere residenziale di Bulle (FR).

Keystone-SDA

17.02.2026, 14:40

17.02.2026, 14:46

Stando alla polizia cantonale di Friburgo, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme rapidamente. Tuttavia, è stato necessario evacuare temporaneamente 47 residenti da alcuni edifici circostanti.

Le persone sfollate durante l'intervento sono state accompagnate in una sala messa loro a disposizione dal Comune – precisano le autorità in un comunicato – e nel corso della mattinata hanno potuto fare ritorno alle proprie abitazioni.

I soccorsi sono giunti sul luogo dell'incendio con sette mezzi e circa cinquanta operatori. Le fiamme hanno totalmente distrutto e danneggiato diversi veicoli parcheggiati nel garage, ma la polizia non è stata ancora in grado di stimare l'esatta entità dei danni materiali. Sono in corso indagini per determinare le cause dell'origine del rogo.

