Immagine d'illustrazione Universität Innsbruck

Quattro persone sono state colpite da fulmini stamattina a Ménières, nel Canton Friborgo. Hanno avuto la peggio due uomini, un 16enne e un 51enne, che stavano lavorando in un campo. Entrambi sono finiti in ospedale, con la polizia friburghese che parla di gravi lesioni per il 51enne.

I due sono rimasti folgorati intorno alle 08.30, si legge in una nota.

Durante il successivo intervento, anche un poliziotto e un pilota della Rega hanno vissuto la stessa esperienza. Fortunatamente, però, non hanno riportato ferite e se la sono cavata con un controllo sul posto.

bt, ats