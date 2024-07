Spettacolare intervento dei soccorritori. Kapo Fribourg

Sventura a lieto fine per un parapendsita 70enne ieri sopra Charmey, in Gruyère, nel Canton Friborgo. Dopo essersi lanciato dalla collina di Vounetse (1610 metri di quota), non ha saputo rispettare la traiettoria di volo abituale ed è entrato in collisione con un cavo della cabinovia che dal villaggio (900 metri sul livello del mare) porta proprio sul monte.

SDA

Rimasto appeso senza subire ferite, è stato riportato a terra grazie all'intervento della colonna di soccorso di Jaun (FR) e di un elicottero.

A Vounetse si trova un'area predisposta per il decollo di parapendisti. Un'inchiesta deve in particolare chiarire per quali ragioni il 70enne non sia riuscito a seguire l'itinerario previsto di discesa verso valle, indica un comunicato odierno della polizia cantonale friburghese.

Poiché l'uomo è entrato in collisione con un cavo di ausilio all'impianto e non con i due su cui sono fissate le cabine, in un primo tempo l'installazione è stata fatta normalmente circolare per far scendere i passeggeri. Poi è stata fermata per due ore mezzo per le operazioni di soccorso, ha spiegato a Keystone-ATS un portavoce.

ns, ats