Immagine d'illustrazione

Avrebbe truffato diverse vittime nel Canton Friburgo e in Romandia, approfittando dei loro dispiaceri amorosi. La polizia cantonale friburghese ha annunciato oggi di aver arrestato a metà dicembre un presunto guaritore, che è tuttora posto in detenzione preventiva.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Il sospetto, 30 anni, è stato fermato in seguito a una denuncia per truffa. Originario della Guinea e residente in Francia, egli potrebbe far parte di un giro di truffatori cosiddetti marabutti (marabout in francese), ha precisato oggi la polizia in un comunicato.

L'uomo avrebbe sottratto ingenti somme di denaro a persone con il cuore spezzato. Prometteva loro di risolvere tutti i loro problemi amorosi attraverso rituali e preghiere, ha aggiunto la polizia.

Le somme di denaro sono state utilizzate per il presunto rituale. Il truffatore prometteva di restituire il denaro una volta completato il trattamento. Naturalmente, ciò non è mai avvenuto, viene ancora precisato.

L'anno scorso sono stati denunciati alla polizia circa dieci casi di simili truffe. Si sono verificati tra la fine di luglio e l'inizio di agosto e tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. La somma totale sottratta ammontava a oltre 230'000 franchi. Sempre stando alla polizia, sono in corso diverse indagini.