Incidente Friborgo: richiedente asilo minaccia polizia, che usa taser e proiettile

SDA

12.3.2026 - 19:48

A Friburgo un poliziotto ha sparato un colpo contro un richiedente asilo fuggito da una struttura psichiatrica. (immagine d'illustrazione)
A Friburgo un poliziotto ha sparato un colpo contro un richiedente asilo fuggito da una struttura psichiatrica. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un richiedente asilo sudanese di 21 anni in fuga ha minacciato una pattuglia della polizia con un coltello oggi a Friborgo. Visto che l'uso del taser non ha avuto alcun effetto, un agente di polizia ha utilizzato la sua arma di servizio, ferendolo.

Keystone-SDA

12.03.2026, 19:48

L'uomo è stato soccorso dai poliziotti e dai paramedici chiamati sul posto e poi trasportato in ospedale, indica in una nota la polizia cantonale friburghese.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14h00, quando la pattuglia stava cercando il sudanese, fuggito da una struttura psichiatrica del centro per richiedenti asilo «La Poya».

Quando gli agenti lo hanno trovato, il giovane li ha affrontati con un coltello. Il ministero pubblico ha avviato un'indagine che sarà condotta dalla polizia criminale di Neuchâtel, precisa il comunicato.

