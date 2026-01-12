La polizia cantonale friburghese è intervenuta sul posto assieme ai soccorritori (foto simbolica) Keystone

Un uomo è stato ferito mortalmente sabato sera a Marly, nel Canton Friborgo. In relazione al decesso, la polizia cantonale friburghese ha già provveduto all'arresto di quattro persone. La vittima non è stata ancora formalmente identificata.

Keystone-SDA SDA

«Al momento, le circostanze del dramma sono sconosciute», ha indicato oggi in una nota la polizia friburghese. Il Ministero pubblico ha avviato un'inchiesta per omicidio e omissione di soccorso.

Sabato sera, verso le 19.15, diverse pattuglie della polizia cantonale e un'ambulanza sono intervenute in un edificio residenziale a Marly, a seguito della morte di un uomo. Sul posto, forze dell'ordine e soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso «in circostanze che devono ancora essere accertate», viene precisato nel comunicato.

Quattro persone sono state identificate e arrestate in relazione al caso. Si tratta di una donna, una cittadina polacca di 36 anni, e di tre uomini, un 28enne slovacco nonché un 31enne e un 63enne, entrambi di nazionalità ucraina. Sono stati tutti posti in detenzione preventiva.