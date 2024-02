Ecco come uno svizzero ha perso oltre mezzo milione per una truffa dell'amore

La «truffa dell'amore» ha colpito ancora: questa volta a farne le spese è stato un 39enne residente nella regione di Friburgo, a cui malfattori hanno sottratto più di 600'000 franchi su un periodo di oltre 8 anni.

Immagine simbolica. KEYSTONE/Christian Beutler

Come ha comunicato la polizia cantonale friburghese in una nota odierna, l'uomo ha ora sporto denuncia penale.

Stando al comunicato, è stato contattato su un social network alla fine del 2016 da un truffatore (o una truffatrice) con un falso profilo femminile. La fantomatica donna gli avrebbe rivelato poco dopo di essersi innamorata perdutamente di lui.

Per quasi un decennio, l'ora 39enne ha quindi creduto di avere una relazione sentimentale con una donna e le ha versato cospicue somme di denaro.

La polizia, che ha avviato un'indagine, mette in guardia da questo tipo di truffa, nota come «truffa dell'amore». L'indagine è in corso.

hanke, ats