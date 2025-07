La polizia ha rivenuto nell'appartamento una donna e un neonato morti e un uomo ferito. (immagine simbolica) Keystone

Altro dramma famigliare in Svizzera: i corpi di una donna e di un neonato sono stati scoperti ieri un appartamento a Givisiez (FR). Ad ucciderli sarebbe il marito e padre, arrestato sul luogo dei fatti.

Keystone-SDA SDA

La polizia cantonale è stata allertata verso le 17.00; gli agenti e i soccorritori giunti subito sul posto hanno rinvenuto i due cadaveri, indica la polizia friburghese in un comunicato odierno. Nell'abitazione si trovava – lievemente ferito – anche il marito della donna, che è stato condotto in ospedale sotto scorta della polizia.

In base alle prime indagini l'uomo, un bulgaro di 43 anni, avrebbe accoltellato dapprima la moglie, una macedone di 30 anni, e il loro bebè di sei settimane. Quindi avrebbe tentato di togliersi la vita.

L'uomo è stato interrogato dalla procura e posto in detenzione preventiva. Egli ha ammesso i fatti.

La coppia non era nota ai servizi di polizia per casi di violenza domestica. Il ministero pubblico ha aperto un procedimento per omicidio, eventualmente assassinio.