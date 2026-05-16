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Tra il 16 e 17 maggio I frammenti di un razzo spaziale russo potrebbero cadere sulla Polonia

SDA

16.5.2026 - 11:00

Parte del modulo Fregat potrebbe cadere sul territorio polacco. (Immagine d'archivio).
Parte del modulo Fregat potrebbe cadere sul territorio polacco. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'agenzia spaziale polacca, Polsa, ha fatto sapere che una parte di un razzo russo – il modulo Fregat, del peso di circa una tonnellata – potrebbe rientrare nell'atmosfera sopra la Polonia tra il 16 e il 17 maggio.

Keystone-SDA

16.05.2026, 11:00

16.05.2026, 11:18

Secondo la Polsa, è possibile che alcuni frammenti non si disintegrino completamente e ricadano al suolo. Lo riferisce Rbc Ukraine.

Fregat è lo stadio superiore del vettore Soyuz-2.1b, lanciato a marzo dal cosmodromo di Plesetsk. Il modulo è dotato di serbatoi di carburante e sistemi di controllo.

Attualmente si trova in orbita e si prevede che rientri presto nell'atmosfera. Secondo i calcoli della Polsa, ciò potrebbe accadere tra le 8:43 del 16 maggio e le 13:49 del 17 maggio, ora locale polacca. La traiettoria prevista copre gran parte dell'Europa.

Gli esperti non possono stabilire con certezza se l'oggetto si disintegrerà completamente durante il rientro, a causa della mancanza di dati completi sulla progettazione e sui materiali del modulo. Tali incidenti sono estremamente rari, ma per strutture di grandi dimensioni non si può escludere la possibilità che detriti cadano a terra.

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