Al momento del grande crollo di ieri pomeriggio, il terremoto è stato di magnitudo 3,1. KEYSTONE

Le scosse provocate dal crollo del ghiacciaio del Birch, nella Lötschental (VS), ieri, mercoledì, pomeriggio, sono state percepite in tutta la Svizzera. Secondo il servizio sismico del Politecnico federale di Zurigo, si tratta del più grande movimento di massa mai registrato.

Keystone-SDA SDA

La rete sismica aveva già registrato i piccoli crolli del Kleines Nesthorn, ha reso noto oggi il Servizio Sismico Svizzero (SED). Al momento del grande crollo di ieri pomeriggio, il terremoto è stato di magnitudo 3,1.

In tutto il Paese il movimento è stato chiaramente registrato dalle stazioni sismiche. Il crollo del ghiacciaio di Blatten è comparabile a quello del Pizzo Cengalo, sopra Bondo (GR), del 2017.

Altri sedici sfollati

Intanto, dopo i 300 abitanti sfollati il 19 maggio da Blatten, ora ulteriori sedici persone hanno dovuto lasciare i villaggi di Kippel e Wiler.

La misura è stata presa a livello precauzionale per la creazione di un lago artificiale dopo il crollo del ghiacciaio. Undici degli sfollati vivono a Kippel e cinque a Wiler, località situate a valle del sinistro.

Già raccolti 1,4 milioni in aiuti per le vittime

Nel frattempo il Patronato svizzero per comuni di montagna, Caritas Svizzera e la Croce Rossa Svizzera (CRS) mettono a disposizione complessivamente 1,4 milioni in aiuti immediati per le vittime del disastro. Molti abitanti di Blatten hanno perso tutto ciò che possedevano.

Il milione di franchi offerto dal Patronato sarà utilizzato per i lavori di pulizia e di ricostruzione. Stando a un comunicato pubblicato sul sito dell'organizzazione, si può presumere che la bonifica e il ripristino delle infrastrutture costeranno milioni. Il Patronato ha istituito un fondo per Blatten e lancia un appello alle donazioni.

Anche Caritas e la CRS lanciano una colletta a favore delle vittime della frana nella Lötschental. In accordo con le autorità, i 400'000 franchi che le due organizzazioni mettono a disposizione in aiuti immediati saranno utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità, spiegano in un comunicato. Esse intendono anche offrire aiuti ponte e sostegni per i costi che non sono coperti dall'assicurazione o da altri contributi.

In caso di catastrofi naturali in Svizzera, viene affermato, Caritas e la CRS collaborano strettamente e forniscono un sostegno sussidiario. Si coordinano con altre organizzazioni assistenziali e con la Catena della solidarietà. Secondo le informazioni riportate sul suo sito web, anche quest'ultima fornisce aiuti dal suo fondo permanente per le catastrofi naturali in Svizzera.

Al momento la Catena della solidarietà non ha invece in programma di avviare una colletta: essa ritiene di essere in grado di coprire le perdite non coperte dei privati con i propri fondi, si legge sul sito.