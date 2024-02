Giornalisti vicino alla miniera di Copler Keystone

Sono proseguite nella notte le operazioni per cercare di trarre in salvo nove minatori rimasti intrappolati in una miniera d'oro ieri pomeriggio a causa di una frana vicino al villaggio di Copler, in provincia di Erzincan, nell'Anatolia centrale.

Lo ha affermato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, aggiungendo che oltre 800 persone partecipano alle operazioni di soccorso.

«Abbiamo solo un desiderio: essere in grado di dare buone notizie alle famiglie dei nostri fratelli», ha detto Yerlikaya, come riporta la tv di Stato turca Trt. Al momento della frana, nella miniera c'erano 667 persone.

SDA