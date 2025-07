Molti francesi si oppongono alla nuova legge che torna a rendere legale un pesticida (foto simbolica d'archivio). Keystone

Grande successo per una petizione lanciata in Francia da una ragazza contro la cosiddetta legge «Duplomb», che autorizza l'uso nel Paese di un pesticida vietato dal 2018, ma consentito in altri Paesi europei.

Il testo ha raggiunto due milioni di firme questa mattina sul sito dell'Assemblée Nationale. Un risultato che apre la strada all'organizzazione di un dibattito parlamentare.

L'iniziativa era stata lanciata da una studentessa il 10 luglio, due giorni dopo l'adozione del testo del senatore dei Républicains, Laurent Duplomb, che autorizza le reintroduzione, peraltro condizionata ad alcune circostanze, di un pesticida che la Francia aveva abolito, al contrario del resto d'Europa.

La Conferenza dei presidenti del Parlamento può decidere di organizzare ora un dibattito in seduta pubblica, ma la legge non sarà riesaminata, né tanto meno abrogata.

Non essendo però al momento stata ancora promulgata, deputati de La France Insoumise ed Ecologisti, hanno chiesto che il governo «rinunci» alla promulgazione vista la sollevazione che la reintroduzione del pesticida ha provocato tra i francesi.

Si tratta dell'acetamiprid

I sindacati degli agricoltori, hanno minacciato «la scomparsa dell'agricoltura francese» se il governo imporrà al settore «norme superiori» a quelle dei vicini europei della Francia.

Il pesticida al centro della polemica è l'acetamiprid, un insetticida neonicotinoide di cui reclamano l'indispensabilità i coltivatori di barbabietole e di nocciole, fra gli altri, che affermano di non avere alternative contro chi divora le loro produzioni.

Un divieto, dicono i coltivatori, sarebbe alla base di una concorrenza sleale da parte degli agricoltori degli altri paesi. Ulteriore polemica, quella degli apicultori, che mettono in guardia dall'acetamiprid, «killer di api». Il prodotto e i suoi effetti sull'uomo sono da tempo fonte di polemiche e di preoccupazioni.