Una sciatrice svizzera è morta oggi sotto una valanga nel dipartimento francese dell'Alta Savoia. La 30enne, informa la procura di Bonneville, è deceduta sulla parete nord dell'Aiguillette des Posettes.

SDA

La donna si trovava in compagnia del padre, rimasto illeso, e del fratello, portato in ospedale per accertamenti. Secondo la stessa fonte, i tre stavano sciando fuoripista ed erano equipaggiati di dispositivi per la ricerca sotto le slavine e di airbag di sicurezza.

Nel vicino dipartimento della Savoia invece, a venire uccisi da una valanga, sempre oggi, sono stati tre norvegesi. Stando all'agenzia francese Afp, che cita le autorità locali, il dramma è avvenuto nel comprensorio di Val-Cenis. Le vittime facevano parte di un gruppo di sette connazionali: un'altra persona si trova in gravi condizioni.

ats