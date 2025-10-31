  1. Clienti privati
Francia Addio all'attore franco-turco Tchéky Karyo

SDA

31.10.2025 - 21:29

Tchéky Karyo in un'immagine del 2016.
Tchéky Karyo in un'immagine del 2016.
Keystone

L'attore franco-turco Tchéky Karyo, che ha interpretato circa 80 film, tra cui L'Orso di Jean-Jacques Annaud e Nikita di Luc Besson, è morto oggi all'età di 72 anni.

Keystone-SDA

31.10.2025, 21:29

31.10.2025, 21:33

«La moglie, Valérie Keruzoré e i figli annunciano la scomparsa di Tchéky Karyo, portato via da un cancro questo venerdì 31 ottobre», si legge in una nota trasmessa dalla famiglia all'agenzia di stampa France-Presse (Afp).

Nato a Istanbul, in Turchia, nel 1953, Tchéky Karyo si era fatto conoscere dal grande pubblico alla fine degli anni Ottanta, in particolare, per il suo ruolo da protagonista nell'Orso di Annaud.

