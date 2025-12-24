L'attacco informatico è giunto all'inizio di uno dei periodi più sensibili per le poste dell'Esagono. (Immagine simbolica d'archivio dello scorso agosto) Keystone

L'attacco informatico rivendicato da hacker filorussi che dall'altro ieri colpisce le poste francesi è ancora in corso, ma ha «perso in intensità», riferisce il gruppo La Poste.

Keystone-SDA SDA

L'azienda aggiunge che il tracciamento dei pacchi resta ''difficile'' ma ''senza impedirne la consegna''.

Un elemento cruciale, alla vigilia di Natale, in un paese che usa normalmente i suoi servizi postali per inviare regali ai propri cari o conoscenti. Altro punto di miglioramento: l'attività della banca in rete (La Banque Postale) «è ripreso normalmente'', come anche i centri chiamate, precisa La Poste.

L'attacco informatico è giunto all'inizio di uno dei periodi più sensibili per le poste dell'Esagono. Nei due ultimi mesi dell'anno, il gruppo gestisce la distribuzione di circa 180 milioni di spedizioni in Francia. La Poste, che ieri ha sporto denuncia, ha garantito che non c'è stato alcun furto di dati sensibili. Questo tipo di attacchi informatici consiste a sovraccaricare siti web e applicazioni attraverso un bombardamento di richieste mirate, in modo che non siano più accessibili agli utenti, finendo in modalità diniego del servizio (DoS, denial of service).

La procura di Parigi ha confermato ieri all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) che il gruppo di hacker filorussi NoName057(16), responsabile di molteplici attacchi contro l'Ucraina ma anche paesi alleati di Kiev come la Francia, ha rivendicato il sabotaggio. Per Baptiste Robert, ricercatore in ciberiscurezza, bisogna tuttavia essere prudenti rispetto a una tale rivendicazione ''tardiva'', perché ''è abituale di avere rivendicazioni di tipo opportunistico'', da parte di gruppi che cercano di suscitare clamore mediatico.