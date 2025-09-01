  1. Clienti privati
Attenzione! Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro

SDA

1.9.2025 - 14:59

Il vero Damiano David non c'entrava nulla
Il vero Damiano David non c'entrava nulla
Faye's Vision/Cover Images

Un truffatore ha circuito una donna francese di 45 anni, grande fan di Damiano David, frontman dei Maneskin ora dedito a una carriera da solista, spillando alla malcapitata ben 15 mila euro dei suoi risparmi.

Keystone-SDA

01.09.2025, 14:59

01.09.2025, 15:28

In cambio la vittima ha creduto di poter ottenere posti ai concerti del suo idolo, dei «pass vip» a vita e degli incontri privati con lui. Il conto in banca della donna, una segretaria che abita nell'ovest della Francia, è stato prosciugato in tre mesi.

«Mi vergogno terribilmente, mi sento una cretina», dice la donna a «Le Parisien», che rivela oggi la vicenda.

Per entrare nella vita della fan di Damiano, il truffatore ha assunto l'identità digitale dell'artista costruendo un falso profilo su Facebook e prendendo contatto con la donna, che cercava disperatamente un biglietto per uno dei concerti della star.

«Sono una persona riservata, cortese, mi sono fatta ingannare facilmente – riconosce la donna, che dice di essere impegnata nella scrittura di un romanzo che avrebbe per protagonista un cantante – Mi sono ispirata molto a lui, sono una sognatrice».

La vittima è stata lusingata dal falso Damiano, che si è mostrato interessato al suo progetto e le ha proposto di incontrarla e leggere il romanzo. «Sembrava interessato a tutto, era gentile, io ero come soggiogata, affascinata».

Scambi quotidiani e sempre più «affettuosi»

Il dialogo online si è trasferito sulla piattaforma di messaggi criptati Telegram, gli scambi sono diventati quotidiani, diventando al tempo stesso più 'affettuosi': «Vorrei che tu mi considerassi un amico», «non vedo l'ora di incontrarti», «la tua passione e il tuo entusiasmo contano molto per me», e così via.

La vittima è stata poi messa in contato dal falso Damiano con una falsa assistente su Whatsapp che le ha proposto un abbonamento vip a vita ai concerti dell'artista: «Come membro di questo gruppo esclusivo, lei riceverà prodotti speciali di Damiano David – le ha proposto la complice – inviti prioritari e sorprese per i fan».

La cifra sborsata

La vittima ha sborsato 1.000 euro per entrare nel gruppo. Poi i «regali» si sono moltiplicati, tutti dietro pagamento ma accompagnati da fiori e parole dolci. I

truffatori sono arrivati a proporre alla vittima un incontro esclusivo con Damiano in un castello, per una speciale «Serata smeraldo» che – per soli 3.000 euro – comprendeva la possibilità di assistere a una sessione di registrazione in studio.

L'ultimo versamento, 2.100 dollari, la donna lo ha fatto per garantirsi – a detta del malfattori – la possibilità di recuperare tutto il denaro speso su una banca segreta.

Con l'aiuto della sorella, la donna ha compreso finalmente di essere vittima di una truffa e si è ritrovata con il conto in banca a zero. Ma ha sporto una denuncia senza grandi speranze di recuperare quanto perduto, ammette.

Sperando che il vero Damiano «prenda coscienza un giorno di questo fenomeno e si impegni pubblicamente per mettere in guardia i suoi fan».

