Falsa partenza per il processo a Gérard Depardieu. Convocato oggi in tribunale a Parigi per difendersi da nuove accuse di abusi sessuali, l'attore di 75 anni ha dato forfait invocando motivi di salute, mentre un centinaio di persone ha manifestato davanti al tribunale di Parigi a sostegno delle vittime.

Nel pomeriggio, la giustizia ha accolto la richiesta della difesa di rinviare il processo a primavera. Dopo aver garantito in un primo tempo che Depardieu ''intendeva'' assistere all'udienza, il suo legale, Jérémie Assous, ha annunciato in mattinata su radio Franceinfo che avrebbe chiesto un rinvio a causa dello «stato di salute» del suo assistito.

«Gérard Depardieu è molto malato e purtroppo i medici gli vietano di presentarsi all'udienza, motivo per cui chiederà un rinvio a data ulteriore affinché possa essere presente» in aula, ha detto Assous, sottolineando la volontà dell'attore di «esprimersi» sui fatti che respinge con forza. Il processo slitta dunque di cinque mesi, al 24 e 25 marzo 2025, con una prevista perizia medica a inizio marzo per valutare lo stato di salute dell'attore e la sua capacità di poter comparire o meno dinanzi ai giudici.

Le manifestazioni al processo

Questa mattina, in tribunale, molti banchi erano occupati da membri di associazioni femministe e donne presunte vittime di Depardieu. Prima dell'inizio del processo, una manifestazione di femministe con un centinaio di persone presenti è stata inscenata davanti al palazzo di Giustizia.

«Vittime vi crediamo, stupratori, vi vediamo», è stato uno degli slogan scanditi in piazza. O ancora: «Depardieu, non sei l'orgoglio della Francia».

Un riferimento, in particolare, alle parole pronunciate lo scorso anno da Emmanuel Macron, quando denunciò una forma di «caccia all'uomo» contro Depardieu, definito dal capo dello Stato un «immenso attore» che «rende fiera la Francia».

Macron reagiva alla diffusione di un reportage trasmesso dalla tv pubblica France 2, durante il quale il 75enne faceva apprezzamenti misogini e offensivi sulle donne.

Prima denuncia nel 2018

Attore noto nel mondo intero con una filmografia di oltre 200 pellicole, il mostro sacro del cinema di doppia nazionalità francese e russa è stato accusato in questi ultimi tempi di violenze sessuali da parte di numerose donne.

Alcune di queste denunce sono andate in prescrizione ma altre sono ancora valide. Ad agosto, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di Depardieu per stupro e aggressione sessuale contro Charlotte Arnould, prima attrice a denunciarlo nel 2018.

Querela per violenze sessuali, molestie e oltraggi sessisti

Il processo che si è aperto oggi riguarda invece la denuncia di due presunte vittime di abusi sul set del film 'Les volets verts' di Jean Becker, nel 2021.

Una delle due donne, scenografa, aveva querelato l'attore nel febbraio scorso per violenze sessuali, molestie e oltraggi sessisti. «Mi attendo che la giustizia sia uguale per tutti e che il signor Depardieu non possa beneficiare di un trattamento di favore perché artista», ha dichiarato la sua avvocata, Carine Durrieu-Diebolt, intervistata dall'agenzia France Presse.

«Accuse menzognere»

Da parte sua, l'avvocato Assous dice che l'attore è oggetto di «accuse menzognere» con il preciso scopo di «arricchirsi di 30'000 euro». Secondo la presunta vittima di 55 anni, i fatti risalirebbero al settembre 2021, in una residenza privata del XVI° arrondissement, uno dei quartieri più chic di Parigi.

A denunciare Depardieu nell'ambito di questo stesso processo anche un aiuto regista di sesso femminile. «Mai e poi mai ho abusato di una donna», si è difeso lui, in una lettera aperta pubblicata sul giornale Le Figaro nell'ottobre 2023. Il verdetto per ora è rinviato al 2025.

