  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia L'incendio a Nancy, che ha ucciso 5 persone, è di origine dolosa

SDA

1.12.2025 - 20:20

Nell'incendio doloso sono morte 5 persone: padre, madre, il figlio adolescente e due suoi amici.
Nell'incendio doloso sono morte 5 persone: padre, madre, il figlio adolescente e due suoi amici.
Keystone

L'incendio che ieri ha provocato la morte di 5 persone, fra le quali due adolescenti, a Neuves-Maisons, nel nord-est della Francia, è stato doloso. E' questa la conclusione dei rilievi sul posto.

Keystone-SDA

01.12.2025, 20:20

01.12.2025, 20:28

Lo ha comunicato dal procuratore della Repubblica di Nancy, François Capin-Dulhoste.

«I rilievi tecnici compiuti oggi – ha spiegato il procuratore – hanno fatto emergere l'intervento di un terzo nell'origine dell'incendio». L'inchiesta è ora diventata penale, incendio doloso mortale, un reato che può condurre all'ergastolo i colpevoli.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 del mattino di ieri nell'appartamento di una famiglia di 4 persone. I due genitori, di 59 e 60 anni, uno dei figli, di 16 anni, e due amici del sedicenne e di suo fratello, hanno perso la vita.

Il secondo figlio, di 22 anni, ha riportato ferite leggere, essendo riuscito a scappare sul tetto e a dare l'allarme, secondo quanto riferito da Pascal Schneider, il sindaco del comune di 7.000 abitanti alla periferia di Nancy. Le fiamme si sono propagate all'edificio di 3 piani, compreso un locale commerciale al piano terra.

Roghi. Incendio nel nord-est della Francia, 5 morti in un palazzo

RoghiIncendio nel nord-est della Francia, 5 morti in un palazzo

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?
La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»

Altre notizie

Eccesso di turismo. I mercatini di Natale dell'Alsazia presi d'assalto: «Arriva sempre più gente»

Eccesso di turismoI mercatini di Natale dell'Alsazia presi d'assalto: «Arriva sempre più gente»

Corpi ritrovati in un parco. Spagna sotto choc per il presunto suicidio di due ragazze adolescenti

Corpi ritrovati in un parcoSpagna sotto choc per il presunto suicidio di due ragazze adolescenti

Ecco il video. La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte

Ecco il videoLa lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte