Un ragazzo di 21 anni, che si trovava in automobile sulla statale N176 in Bretagna, è rimasto ucciso ieri sera dal lancio di un blocco di cemento da un cavalcavia. Lo ha riferito il procuratore di Saint-Malo, Fabrice Tremel, annunciando l'apertura di un'inchiesta per omicidio volontario.

L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte, dopo che a più riprese la gendarmeria locale era stata avvertita da automobilisti all'altezza del comune di Quévert di qualcosa di inquietante. Avevano visto, e ne hanno riferito agli agenti, due individui che «lanciavano oggetti sulle auto da un ponte».

Uno in particolare ha detto ai gendarmi che una persona in auto con lui era rimasta ferita da un pezzo di cemento. Arrivati sul posto, gli agenti hanno rilevato danni e fori sul parabrezza di due veicoli, oltre a un blocco circolare di cemento di 40 cm di diametro.

Dopo la prima telefonata che aveva denunciato il ferimento, i lanci sono continuati e hanno centrato una seconda automobile: il conducente, 26 anni, è stato portato in stato di shock in ospedale, il 21enne che sedeva vicino a lui è stato trovato in arresto cardiorespiratorio.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Il corpo della vittima, che presentava gravi ferite, è stato affidato agli esperti per un esame autoptico. Le forze dell'ordine hanno diffuso un appello in cui si chiede a chiunque abbia avvistato i due individui di andare a testimoniare.

