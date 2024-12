Macchinista si getta da un treno in corsa, caos sulla linea del Tgv

Un treno ad alta velocità TGV (archivio) Keystone

Il suicidio di un conducente di un Treno ad alta velocità (Tgv) saltato dal suo convoglio in corsa è all'origine dei gravi disagi sulla linea francese del Sudest che hanno colpito migliaia di viaggiatori la Vigilia di Natale.

Keystone-SDA SDA

Il macchinista «si è tolto la vita mentre il treno era in movimento», ha detto la Società nazionale delle ferrovie francesi (Sncf). «Non appena ha lasciato la sua posizione di guida, i dispositivi di arresto automatico del treno sono stati attivati e il convoglio si è fermato automaticamente», ha specificato la concessionaria del trasporto ferroviario.

«La sicurezza dei passeggeri del treno non è mai stata minacciata, così come la sicurezza del traffico, poiché la centrale di gestione del traffico è stata immediatamente allertata in modo automatico», ha assicurato la compagnia.

«Ha funzionato tutto abbastanza bene, poiché gli utenti non sono stati messi in pericolo», ha confermato da parte sua il nuovo ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 a Crisenoy, nel Dipartimento centrosettentrionale di Senna e Marna. Notevoli ritardi hanno coinvolto una decina di Tgv in partenza o in arrivo a Lione, interessando migliaia di passeggeri nella notte di Natale con ritardi fino a cinque ore.

Le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto.