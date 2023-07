Il ministro della giustizia, Eric Dupond-Moretti. Keystone

La Corte di Cassazione francese ha confermato il rinvio a giudizio del ministro della giustizia, Eric Dupond-Moretti.

Quest'ultimo è accusato di aver approfittato della sua carica per un regolamento di conti con alcuni magistrati con i quali era in corso una disputa ai tempi in cui faceva l'avvocato. Sono stati dunque respinti gran parte dei ricorsi presentati dal ministro alla Corte di cassazione.

Secondo uno dei suoi legali, Patrice Spinosi, citato dalla France Presse, Dupond-Moretti «prende atto» della decisione della Corte di Cassazione e «attende con fiducia» la celebrazione del processo dinanzi alla Corte di giustizia della Repubblica (il tribunale dei ministri). Un processo, ha aggiunto, che «metterà in luce l'inesistenza di qualsiasi conflitto di interesse in questa vicenda».

SDA