Vicino al confine Quattro svizzeri sono morti in un incidente in Francia

SDA

6.12.2025 - 17:50

L'auto si sarebbe ribaltata diverse volte prima di prendere fuoco in un boschetto. (foto simbolica)
L'auto si sarebbe ribaltata diverse volte prima di prendere fuoco in un boschetto. (foto simbolica)
Keystone

Quattro giovani friburghesi di età compresa tra i 16 e i 18 anni sono morti venerdì sera in un incidente stradale a Collonges, nel dipartimento francese dell'Ain, a pochi chilometri dal confine ginevrino. La loro auto è uscita di strada in una rotonda e ha preso fuoco.

Keystone-SDA

06.12.2025, 17:50

06.12.2025, 18:07

L'auto, che percorreva la strada dipartimentale 984B, era immatricolata in Svizzera, ha indicato oggi, sabato, la procura di Bourg-en-Bresse. La polizia friburghese è stata informata della tragedia, avvenuta poco dopo le 22.30, intorno all'01.00 e incaricata di comunicare la notizia alle famiglie.

«A seguito dell'impatto, il veicolo ha preso fuoco (...). Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, chiamato al numero 18, tutti gli occupanti sono stati dichiarati morti», ha aggiunto la prefettura. Secondo la gendarmeria di Thoiry è stata aperta un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente.

Le vittime erano residenti nei distretti di Veveyse e Sarine, ha precisato a Keystone-ATS il responsabile della comunicazione della polizia friburghese Martial Pugin confermando un'informazione diffusa dai media friburghesi e dal «Blick». Si tratta di tre ragazzi – uno di 16 anni e due di 18 – e di una ragazza di 18 anni.

L'auto è uscita di strada

Secondo il sito del quotidiano francese «Le Dauphiné Libéré», per ragioni ancora sconosciute il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo nella rotonda.

L'auto si sarebbe ribaltata diverse volte, attraversando un ruscello prima di finire la sua corsa in un boschetto.

Lì la vettura, capovolta, ha preso fuoco, senza lasciare alcuna possibilità di scampo ai passeggeri. Stando al giornale le vittime erano partite in serata per trascorre il fine settimana a Parigi.

