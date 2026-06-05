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La vicenda Francia sotto choc per l'uccisione di una bimba di 11 anni da parte di un pedofilo

SDA

5.6.2026 - 15:33

Il silo dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Lyhanna.
Il silo dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Lyhanna.
Keystone

Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento, ieri sera, del cadavere di Lyhanna, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del Paese. Il principale sospetto del delitto ha diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori.

Keystone-SDA

05.06.2026, 15:33

05.06.2026, 15:37

In Francia, la vicenda riapre diversi casi dolorosi del passato, come quello della piccola Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret.

«È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile» ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, che non vuole «sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi».

Il premier, Sébastien Leconru, si è detto «scioccato» ed ha riunito stamattina per oltre due ore i ministri dell'Interno, Laurent Nunez, e della Giustizia, Gérald Darmanin.

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