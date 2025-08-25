FranciaAlpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco
25.8.2025 - 12:25
Un alpinista italiano è morto ieri sul mont Blanc du Tacul, nel versante francese del Monte Bianco. Assieme a un compagno di scalata, anch'egli residente in Lombardia, è stato travolto da un blocco di ghiaccio.
Il secondo alpinista, soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix, è stato portato all'ospedale di Sallanches, in alta Savoia.
Secondo quanto riferiscono i media locali, non è in pericolo di vita. Si tratta del secondo decesso nella zona in due giorni, dopo quello di un alpinista austriaco di 38 anni.