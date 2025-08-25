  1. Clienti privati
Francia Alpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco

SDA

25.8.2025 - 12:25

Due italiani e due coreani dispersi sul Monte Bianco.
Due italiani e due coreani dispersi sul Monte Bianco.
sda

Un alpinista italiano è morto ieri sul mont Blanc du Tacul, nel versante francese del Monte Bianco. Assieme a un compagno di scalata, anch'egli residente in Lombardia, è stato travolto da un blocco di ghiaccio.

Keystone-SDA

25.08.2025, 12:25

Il secondo alpinista, soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix, è stato portato all'ospedale di Sallanches, in alta Savoia.

Secondo quanto riferiscono i media locali, non è in pericolo di vita. Si tratta del secondo decesso nella zona in due giorni, dopo quello di un alpinista austriaco di 38 anni.

