Oltre 1'700 persone in quarantena su una nave dopo la morte di un passeggero

IMAGO/Lobeca

Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie.

Keystone-SDA SDA

Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell'equipaggio.

La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.

A mezzogiorno, la nave da crociera era attraccata nel centro città, senza alcuna misura di sicurezza a terra. I passeggeri scattavano foto di Bordeaux dal ponte della nave.

I primi test a bordo hanno escluso la presenza di norovirus, ma ulteriori analisi sono in corso presso l'Ospedale Universitario di Bordeaux, hanno indicato le autorità sanitarie.

Non si esclude la possibilità di un'intossicazione alimentare e si esclude qualsiasi collegamento con l'hantavirus, che ha causato la recente morte di tre passeggeri a bordo della nave da crociera Mv Hondius, in viaggio da Ushuaia, in Argentina, all'arcipelago di Capo Verde.

Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato l'11 maggio quando la nave si trovava a Brest, secondo la fonte. La vittima, un uomo di novant'anni, è morta prima di arrivare al porto bretone.