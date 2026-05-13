  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In Francia Oltre 1'700 persone in quarantena su una nave dopo la morte di un passeggero

SDA

13.5.2026 - 15:29

IMAGO/Lobeca

Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie.

Keystone-SDA

13.05.2026, 15:29

13.05.2026, 15:35

Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell'equipaggio.

La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.

A mezzogiorno, la nave da crociera era attraccata nel centro città, senza alcuna misura di sicurezza a terra. I passeggeri scattavano foto di Bordeaux dal ponte della nave.

I primi test a bordo hanno escluso la presenza di norovirus, ma ulteriori analisi sono in corso presso l'Ospedale Universitario di Bordeaux, hanno indicato le autorità sanitarie.

Non si esclude la possibilità di un'intossicazione alimentare e si esclude qualsiasi collegamento con l'hantavirus, che ha causato la recente morte di tre passeggeri a bordo della nave da crociera Mv Hondius, in viaggio da Ushuaia, in Argentina, all'arcipelago di Capo Verde.

Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato l'11 maggio quando la nave si trovava a Brest, secondo la fonte. La vittima, un uomo di novant'anni, è morta prima di arrivare al porto bretone.

I più letti

L'Iran conferma la presenza ai Mondiali, ma mette 10 condizioni. Zampolli: «Trump adora l'Italia»
Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Oltre 1'700 persone in quarantena su una nave dopo la morte di un passeggero
Michelle Hunziker rivela dalla Puglia: «Ecco qual è la mia farmacia»
Svizzeri costretti a pagare una tassa in più per gli acquisti in Germania

Altre notizie

Al TPF di Bellinzona. Un commerciante condannato per aver fornito merci alla Russia

Al TPF di BellinzonaUn commerciante condannato per aver fornito merci alla Russia

Tra ritardi e costi in più. Gli USA presentano alla Svizzera delle opzioni in merito all'acquisto dei Patriot

Tra ritardi e costi in piùGli USA presentano alla Svizzera delle opzioni in merito all'acquisto dei Patriot

Dalla Thailandia. Estradato a Seul il cittadino cinese sospettato dell'attacco hacker ai danni dei BTS

Dalla ThailandiaEstradato a Seul il cittadino cinese sospettato dell'attacco hacker ai danni dei BTS